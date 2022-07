Gasilska zveza Slovenije zbira sredstva za gašenje požara na Krasu

Ljubljana, 22. julija - Gasilska zveza Slovenije (GZS) zbira denarna sredstva za gašenje in uničeno opremo v požaru na Krasu. Vsi, ki želijo pomagati, lahko pošljejo sms-sporočilo z besedo GASILEC5 na telefonsko številko 1919 in tako darujejo pet evrov, ali pa poljuben znesek nakažejo na transakcijski račun GZS, so sporočili.