Nek kljub nizkemu vodostaju in visokim temperaturam varno ter s polno močjo

Krško, 22. julija - Nuklearna elektrarna krško (Nek) kljub nizkemu pretoku Save in visokim temperaturam ozračja obratuje s polno močjo in skladno z upravnimi omejitvami. Hladilni stolpi delujejo s polno zmogljivostjo. Izkoristek elektrarne je nekoliko slabši, pomembna pa je dobra koordinacija vodnega režima s pomočjo hidroelektrarn na spodnji Savi, so navedli v Neku.