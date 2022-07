Rekordno število prijav na letošnji K24 Ultra trail race na Koroškem

Črna na Koroškem, 25. julija - Skoraj enoletne priprave na tretjo izvedbo tekmovanja K24 Ultra trail race na Koroškem so pri koncu. Letošnja izvedba bo po številu udeležencev rekordna, saj bo na startu treh različnih tekem približno 440 tekačev iz 16 držav, so za STA povedali organizatorji tekmovanja, ki bo potekalo med 5. in 7. avgustom.