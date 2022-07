Koprski občinski proračun zvišali za tri odstotke

Koper, 22. julija - Koprski občinski svet je v četrtek sprejel rebalans letošnjega proračuna. Zaradi podražitve energentov so se povečali odhodki javnih služb in ustanov. Dodatne naložbe naj bi financirali z državnimi in evropskimi sredstvi. Zdaj predvidevajo 88,5 milijona evrov prihodkov in 104 milijone evrov odhodkov. Oba zneska sta višja za tri odstotke.