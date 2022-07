Singapur, 22. julija - Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju zvišale in ostajajo na visokih ravneh, glede na začetek leta so višje za 35 odstotkov. Znatnim zvišanjem cen sicer v zadnjem obdobju razmeroma hitro sledijo občutni padci in obratno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.