Združenje štajerskih vinarjev gostilo mednarodno ekipo strokovnjakov

Ptuj, 23. julija - Združenje vinorodna Štajerska je začelo aktivnosti za povezovanje in skupinsko nastopanje tako v Sloveniji kot v tujini. Ker želijo vinorodni okoliš postaviti na svetovni vinski zemljevid, so nedavno v regijo povabili priznane mednarodne vinske novinarje, pisce in kritike iz osmih držav ter jim pripravili dvodnevno študijsko turo.