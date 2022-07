Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksi so se tako po dobrih rezultatih družbe Tesla in padcu ameriškega dolarja že tretjič zapored zvišali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zvišala se je tudi cena zlata, medtem ko se je nafta pocenila.