Bologna, 21. julija - Odbojkarji Francije, olimpijski prvaki iz Tokia, so se pridružili ZDA in Italiji v polfinalu lige narodov. V četrtfinalu zaključnega turnirja v Bologni so s 3:0 (24, 16, 20) premagali Japonsko. V polfinalu se bodo merili z zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Iranom.