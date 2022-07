Vlada sprejela program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

Ljubljana, 21. julija - Vlada je sprejela program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju od 2021 do 2027. Za izvedbo programa je namenjenih skupaj 32,6 milijonov evrov, od tega 29,4 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada +, so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.