Lindav za STA: Sodobna policija ni več le varuh vladarja, to so srednjeveške predstave

Ljubljana, 26. julija - V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav pred sabo vidi več izzivov, od kadrovske popolnitve policijskih vrst, povrnitve avtonomije uniformirane in kriminalistične policije ter NPU, do dejanske uveljavitve kariernega sistema. Sodobna policija ni več le varuh vladarja, to so srednjeveške predstave o njej, je dejal v pogovoru za STA.