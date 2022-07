Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 23. julija - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali biografski roman o literatu in odvetniku Janezu Mencingerju, ki ga podpisuje Rudi Mlinar. Pri založbi Primus so izdali knjigi britanskih avtoric: roman Jenny Colgan Knjigarna srečnih koncev in knjigo oz. vodnik Radost sebičnosti, v kateri Michelle Elman spregovori o pomenu postavanja mej v odnosih.