Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 7.)

Ljubljana, 21. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o požaru na Krasu, ki po več dneh še vedno ne pojenja. Slovenskim gasilcem je na pomoč priskočil helikopter hrvaških zračnih sil in slovaški helikopter. Agencije so poročale tudi o dogovoru med slovenskimi in srbskimi železnicami o prevozu premoga.