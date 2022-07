Pogačar premagan, Vingegaard na pragu zmage

Pau, 21. julija - Na kolesarski dirki po Franciji so se sanje, da bi Tadej Pogačar še tretjič zapovrstjo postal skupni zmagovalec, po 18. etapi najbrž končale. Slovenski as na zaključnem vzponu zadnje pirenejske etape na Hautacam ni bil kos odlični taktiki ekipe Jumbo-Visme in je proti vodilnemu in tudi zmagovalcu etape Jonasu Vingegaardu izgubil dodatne sekunde.