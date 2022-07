Nujno sporočilo uredništvom - izjava po seji vlade

Ljubljana, 21. julija - Minister za infrastrukturo Bojan Kumer in minister za okolje in prostor Uroš Brežan bosta danes ob 17. uri v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25 v Ljubljani dala izjavo za medije na kateri bosta predstavila odločitve, sprejete na današnji vladni seji, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (STA)