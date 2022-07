Papež Frančišek na obisk v Kanado, posvečen domorodnemu prebivalstvu

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 22. julija - Papež Frančišek bo v nedeljo začel obisk v Kanadi, ki bo trajal do petka, posvečen pa bo predvsem domorodnemu prebivalstvu Kanade. Frančišek namerava ponoviti opravičilo zaradi vloge, ki jo je imela katoliška cerkev pri prisilnem šolanju indijanskih otrok od leta 1894 do leta 1947.