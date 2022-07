Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta neodgovornega ravnanja z nuklearko v Zaporožju

Kijev, 21. julija - Ukrajinske oblasti so danes obtožile ruske sile, da v največji evropski jedrski elektrarni v ukrajinskem Zaporožju hranijo težko orožje. Pred tem so iz ruske strani sporočili, da so ukrajinske sile ta teden dvakrat obstreljevale objekt in da so se katastrofi izognili povsem po sreči, poroča francoska tiskovna agencije AFP.