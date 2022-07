Sabljači iz Francije najboljši v posamičnem delu SP v Kairu

Kairo, 21. julija - Na svetovnem prvenstvu v sabljanju so se končali boji v posamični konkurenci. Najbolj uspešni so bili tekmovalci in tekmovalke iz Francije, ki so osvojili tri od šestih zlatih odličij. V floretu sta zmagala Ysaora Thibus in Enzo Lefort, v meču pa Romain Cannone.