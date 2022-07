V vasi Vojščica, Temnica in Novelo zaradi požara alarm za nevarnost

Kostanjevica na Krasu, 21. julija - Razmere na goriškem Krasu, kjer se že pet dni borijo z ognjenimi zublji, se ne umirjajo. Požar se približuje vasi Vojščica, zato je bil za ta kraj, zopet pa tudi za Temnico in Novelo sprožen alarm za splošno nevarnost. Gasilci se trudijo, da bi obvarovali stanovanjske in gospodarske objekte, so sporočili iz Civilne zaščite za Severno Primorsko.