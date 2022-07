V Inštitutu 8. marec zavračajo obtožbe glede odgovornosti za požare

Ljubljana, 21. julija - V Inštitutu 8. marec opoziciji očitajo, da tragedijo v zvezi z aktualnimi požari na Krasu izrablja za nabiranje političnih točk. S tem so se danes odzvali na njihove obtožbe, da so odgovorni za požare in pomanjkanje vode na območju požarov po Sloveniji, in napovedali, da bodo zaradi lažnih, žaljivih in sovražnih obtožb pravno ukrepali.