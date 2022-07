Novela zakona o RTVS po pojasnilu ministrstva umika strankarsko politiko iz zavoda

Ljubljana, 21. julija - Sprememba vodenja, upravljanja in nadzora Radioteleviziji Slovenija je nujna, so v odzivu na vložene podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o RTV poudarili na ministrstvu za kulturo. Novela po njihovih navedbah popolnoma umika strankarsko politiko iz zavoda in povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe.