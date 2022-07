Trije slovenski filmi v tekmovalnem programu filmskega festivalu v Sarajevu

Sarajevo, 22. julija - Sarajevski filmski festival bo letos potekal od 12. do 19. avgusta. V konkurenci za nagrado Srce Sarajeva se bo potegovalo 51 filmov, v štirih tekmovalnih kategorijah; igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. V tekmovalnem programu 28. filmskega festivala v Sarajevu so skupno trije slovenski filmi.