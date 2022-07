Ruski trg zapušča tudi multinacionalka ABB

Zürich, 21. julija - Švicarsko-švedska inženirska multinacionalka ABB se bo pridružila podjetjem, ki so zaradi vojne v Ukrajini in z njo povezanih sankcij zoper Moskvo zapustila Rusijo. Kot so sporočili iz skupine, v Rusiji ustvarijo le odstotek ali dva svojih prihodkov, odhod s trga pa naj bi jih v četrtletju stal okoli 57 milijard dolarjev.