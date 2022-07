Obvezno uporaba zaščitnih mask v ZD Ljubljana

Ljubljana, 21. julija - Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so sporočili, da je zaradi slabše epidemiološke situacije in naraščanja števila okuženih s koronavirusom od danes obvezna uporaba obraznih zaščitnih mask za vse obiskovalce ZD Ljubljana.

Zaščitno masko si morajo obiskovalci pravilno namestiti čez nos in usta še pred vstopom v zdravstveni dom, na naročen termin pa naj pridejo do pet minut prej in vzdržujejo osebno varnostno razdaljo dva metra ves čas zadrževanja v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana, so še sporočili.