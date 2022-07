Na Touru okužba tudi v ekipi Mohoriča in Tratnika

Pau, 21. julija - Kolesarska dirka Tour de France je danes oznanila 13. in 14. primer covidne okužbe. Španec Imanol Erviti in Italijan Damiano Caruso, član ekipe Bahrain Victorius, za katero dirkata tudi Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik, danes zaradi pozitivnih testov ne bosta začela 18. etape do Hautacama.