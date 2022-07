Newyorški Judovski muzej z razstavo o za mesto pomembnem triletju

New York, 22. julija - Bila so zgolj tri leta, a so prinesla veliko sprememb in veliko umetnosti. Judovski muzej v New Yorku je pripravil veliko razstavo o obdobju med letom 1962 in 1964. Kot so navedli v muzej, ki stoji v Centralnem parku na Manhattnu, gre za "odločilno triletno obdobje v zgodovini, umetnosti in kulturi New Yorka".