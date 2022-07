Trije mrtvi v teku z biki v Španiji

Valencia, 21. julija - Trije moški, med njimi francoski turist, so ta teden umrli po poškodbah, ki so jih utrpeli med tekom z biki v vzhodni Španiji, je v sredo sporočil predstavnik lokalnih reševalnih služb. Dva moška sta umrla v Valencii, 64-letnega francoskega turista pa so biki smrtno poškodovali v vasi pri Alicanteju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.