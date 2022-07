V Novem Sadu fizični obračun med protestniki in policijo

Novi Sad, 21. julija - V drugem največjem mestu v Srbiji je na današnjem protestu proti sprejetju generalnega urbanističnega načrta Novega Sada do leta 2030 prišlo do fizičnega obračuna med policijo in protestniki, poroča spletni portal časopisa Danas. Po mnenju aktivistov je urbanistični načrt za Novi Sad narejen po meri vlagateljev in vodi v uničenje mesta.