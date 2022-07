Obsežni gozdni požari vplivajo tudi na biotsko stanje pogorišča

Ljubljana/Nova Gorica, 21. julija - Požari so lahko uničujoči za biotsko raznovrstnost prizadetega območja, še posebej, kadar so posledica suše in visokih temperatur, ki že same po sebi pomenijo stres za vse organizme, tako živali kot rastline, so za STA ob silovitem požaru, ki divja na Krasu, pojasnili na Zavodu za varstvo narave.