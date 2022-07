Ljubljana, 21. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani in oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji so na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.