Šmarje pri Jelšah, 21. julija - Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo začetek obnove dvorca Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah in oblikovanje treh novih digitaliziranih turističnih produktov. Projekt bo stal 1,6 milijona evrov, ministrstvo pa bo zagotovilo dober milijon evrov, od tega 528.870 evrov prihodnje leto in 535.651 evrov leta 2024, so sporočili s šmarske občine.