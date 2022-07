Calcitovke zapolnile ekipo z mladimi igralkami

Kamnik, 21. julija - Državne in pokalne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so zapolnile vrste pred prihajajočo sezono 2022/23. Trener Gregor Rozman bo pod svoje okrilje v novi sezoni znova vzel nekaj nadarjenih mladih reprezentantk. To so Maša Pucelj, Katja Banko in Ula Gorjup. Z mivke pa se v dvorano seli večkratna državna prvakinja Klara Kregar.