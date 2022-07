Žetev v Pomurju končana, odkupne cene zadovoljive

Murska Sobota, 21. julija - V Pomurju je žetev končana. Odkupovanje pšenice poteka po cenah, ki so po mnenju predsednika sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota Danila Meolica zadovoljive ter primerljive sosednjim državam in drugim članicam EU. Za pšenico najvišje kakovosti so kmetje prejeli 370 do 390 evrov, za najslabšo krmno pšenico okoli 300 evrov.