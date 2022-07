WHO: Begunci in migranti deležni slabše zdravstvene oskrbe

Ženeva, 21. julija - Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so begunci in migranti deležni slabše zdravstvene oskrbe kot državljani držav, v katerih bivajo, je razvidno iz poročila, ki ga je WHO objavil v sredo. V poročilu so izpostavili jezikovne in pravne ovire, ki jim otežujejo dostop do zdravstvenih storitev, zaradi česar so tudi slabšega zdravja.