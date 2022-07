Na Ptuju se začenja osrednji del 14. festivala Arsana

Ptuj, 21. julija - S koncertom bendov in glasbene pripravnice udeležencev poletne glasbene šole na Slovenskem trgu in elektro opero pevke Raiven se danes na Ptuju začenja osrednji del 14. glasbenega festivala Arsana. V najstarejšem slovenskem mestu se bo do 3. septembra zvrstilo več kot 50 dogodkov, na katerih skozi poletje bodo gostili več kot 250 umetnikov.