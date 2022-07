Vreme: Pretežno jasno in vroče

V petek bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem.

Obeti: V soboto bo sončno in zelo vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. V nedeljo bo sončno in v notranjosti Slovenije malo manj vroče.

Vremenska slika: Nad severno in severnim delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se severno do Alp pomika proti vzhodu in ne bo vplivala na vreme pri nas. Nad naše kraje priteka še nekoliko toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu avstrijske Koroške in v alpskem svetu Furlanije - Julijske krajine krajevne nevihte. V petek bo pretežno jasno in zelo vroče.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev zaradi bližine vremenske fronte povečala, vremensko najbolj občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V petek bo vpliv vremena ugoden. Oba dneva bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.