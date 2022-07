Pogrešana 55-letna Jožica Jevšnik

Šoštanj, 21. julija - Velenjski policisti so bili v sredo obveščeni o pogrešanju 55-letne Jožice Jevšnik, ki so jo nazadnje videli v sredo zjutraj v Šoštanju. Takrat je bila oblečena v spodnji del črne trenirke in črno majico. Lase je imela spete z vijolično sponko, so sporočili s Policijske uprave Celje.