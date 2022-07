Milanović odlikoval obtoženca za vojne zločine

Zagreb, 21. julija - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je v Zagrebu v sredo podelil odlikovanja več veteranom vojne na Hrvaškem in izročil častne čine sedmim nekdanjim pripadnikom vojske. Med odlikovanimi je tudi generalmajor in obtoženec za vojne zločine v Bosni in Hercegovini Đuro Matuzović, kar je naletelo na kritike in sprožilo nov spor z obrambnim ministrom.