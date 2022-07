V kranjskem zavodu za turizem skoraj vse ugotovljene napake že odpravili

Kranj, 21. julija - Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh je v odzivu na revizijo računskega sodišča pojasnil, da je bilo mnenje s pridržkom za poslovanje zavoda v letu 2020 izrečeno na račun številnih manjših napak. Ugotovljene napake so sproti odpravljali, pripraviti pa morajo še pravilnik o javnih razpisih za izvedbo programov in projektov.