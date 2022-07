Policisti pri 76-letnici zasegli večji nasad konoplje

Logatec, 21. julija - Policisti Policijske postaje Logatec so v sredo po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 76-letnici našli nasad konoplje. Zasegli so preko 500 sadik prepovedane droge. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenko pa bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.