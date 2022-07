Tesla s četrtletnim dobičkom presegel pričakovanja

New York, 21. julija - Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v drugem letošnjem četrtletju presegel pričakovanja analitikov in ustvaril 2,26 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je dvakrat več kot v enakem četrtletju lani. Na četrtletni ravni je bil dobiček za 32 odstotkov nižji. Prihodki so na letni ravni narasli za 42 odstotkov na 16,93 milijarde dolarjev.