Bologna, 20. julija - Odbojkarski reprezentanci ZDA in Italije sta prvi polfinalistki lige narodov. Na zaključnem turnirju v Bologni so gostitelji s 3:1 (-21, 22, 13, 22) ugnali Nizozemsko, Američani pa so bili pred tem prav tako s 3:1 (-20, 23, 22, 17) boljši od Brazilije.