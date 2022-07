Newyorške borze končale v zelenem

New York, 20. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic se je zvišala in nadaljevala rast iz prejšnje seje v današnji dan, kar je svetla točka v sicer doslej dokaj pesimističnem letu za newyorško borzno trgovanje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.