Američani prvi polfinalisti lige narodov

Bologna, 20. julija - Ameriški odbojkarji so prvi polfinalisti zaključnega turnirja lige narodov. V četrtfinalu v Bologni so s 3:1 (-20, 23, 22, 17) premagali Brazilijo in v polfinalu čakajo na zmagovalce drugega sredinega dvoboja med Italijo in Nizozemsko, v katerem so gostitelji, aktualni evropski prvaki, izraziti favoriti.