Jorgić v četrtfinalu turnirja evropske poletne serije šampionov

Budimpešta, 20. julija - V Budimpešti hkrati potekata dva turnirja WTT serij. Na prvem, poletne serije prvakov, na katerem igra le 30 najboljših s svetovne lestvice in še dva z vabilom, se je Darko Jorgić uvrstil v četrtfinale, na drugem, nižje rangiranem, serije Feeder pa so se nastopi slovenskih predstavnikov že končali. Do glavnega turnirja se je prebil le Deni Kožul.