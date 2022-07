Ribiška zveza poziva k spremembi upravljanja z vodami

Ljubljana, 20. julija - Ribiška zveza Slovenije poziva k spremembi upravljanja z vodami. Da ga je treba spremeniti, kaže tudi trenutno stanje rek v slovenskem in italijanskem primorju. "V naravnih ekosistemih sta količina vode in njeno pretakanje med rezervoarji uravnotežena, ljudje pa smo s številnimi prekomernimi posegi to ravnovesje porušili," izpostavljajo.