Pogačar pridobil nekaj sekund, za katere Hauptman verjame, da so pomembne

Pau, 20. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dobil 17. etapo dirke po Franciji od Saint-Gaudensa do Peyragudesa (129,7) in za štiri sekunde zmanjšal zaostanek za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom. Po sijajni predstavi zdaj zgolj še polovične ekipe UAE Team Emirates je bil zadovoljen tudi športni direktor ekipe Andrej Hauptman.