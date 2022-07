Ob 80. obletnici požiga Vrhovcev in Brda spomin na pogum in uporništvo prebivalcev

Ljubljana, 21. julija - V soboto, 23. junija, bo minilo 80 let od fašističnega požiga ljubljanskih sosesk Vrhovci in Brdo, ki je terjal 17 žrtev. Ob tem so v Združenju borcev za vrednote NOB spomnili na pogum in uporništvo tamkajšnjih prebivalcev kljub nasilju italijanskega okupatorja, so opozorili. Drevi ob 18. uri bo v Ljubljani tudi spominska slovesnost.