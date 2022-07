Pogačar kljub etapni zmagi proti Vingegaardu pridobil le štiri sekunde

Pau, 20. julija - Tadej Pogačar je zmagovalec 17. in druge pirenejske etape kolesarske dirke po Franciji od Saint-Gaudensa do Peyragudesa v dolžini 129,7 km. Kljub etapni zmagi pa slovenski as proti vodilnemu Dancu Jonasu Vingegaardu ni pridobil veliko, natančneje štiri sekunde, kolikor znaša razlika bonifikacijske nagrade za prvo in drugo mesto v etapi.