Lavrov: Rusija širi vojaške cilje v Ukrajini

Moskva/Kijev, 20. julija - Vojaški cilji Moskve v Ukrajini niso več omejeni le na vzhod države, ampak vključujejo tudi druga ozemlja in se lahko še razširijo, je danes opozoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba se je na to odzval s pozivom zaveznikom, naj okrepijo sankcije proti Moskvi in pospešijo dobavo orožja Kijevu.