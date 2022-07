Državni svet izglasoval tudi veto na zakon proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti

Ljubljana, 20. julija - Državni svet je na današnji izredni seji s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Podporniki veta so prepričani, da bi bilo bolje novelirati vsak zakon posebej in ne s t. i. omnibus pristopom.